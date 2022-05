Acqua Sant'Anna: "Il trasporto su rotaia non è una strada praticabile, ma i nostri camion viaggiano a LNG Bio"

Ieri abbiamo pubblicato un interessante intervento di un docente francese che, con i suoi studenti, sta seguendo un progetto che riguarda la Valle Stura, in particolare dal punto di vista ambientale. Non poteva, ovviamente, mancare il riferimento allo stabilimento dell'Acqua Sant'Anna Spa e del passaggio di centinaia di tir al giorno, che allo stabilmento vanno a caricare le bottiglie, poi distribuite in tutta Italia.

Un problema denunciato da anni da molti abitanti della valle, in particolare da quelli di Demonte.

Il docente citava l'esempio dell'Acqua Perrier, francese, che ha riattivato una vecchia linea ferroviaria per il trasporto delle bottiglie. Perché non farlo anche in Valle Stura, dove esiste una ferrovia dismessa? Questo lo spunto lancoato dal prof e dai suoi studenti, disponibili anche a collaborare nel progetto.

Proprio nei giorni scorsi, però, l'ufficio stampa dell'azienda di Alberto Bertone aveva comunicato la "rivoluzione green" del trasporto su gomma da parte dell'azienda stessa. La via delle rotaie non è praticabile. Ma l'attenzione al green c'è e va di pari passo con la tecnologia e con le opportunità che offre.

"La rivoluzione green nella logistica su gomma per Acqua Sant’Anna è iniziata nel 2017 con la flotta di camion alimentati a LNG (o GNL gas naturale liquefatto) e oggi fa ancora un passo in avanti con il debutto di 100 nuovi camion a LNG Bio di ultima generazione, favorendo la decarbonizzazione dei trasporti.

L’introduzione di questi nuovi modelli è un’innovazione importante per l’ambiente: il gas naturale liquefatto (LNG) è infatti comunemente considerato un carburante ecologico. Il carburante utilizzato LNG Bio viene prodotto dalla trasformazione - è un processo di gassificazione - di scarti alimentari come FORSU (l’umido prodotto da tutti noi) da sottoprodotti agricoli, residui industriali e fanghi da depurazione, senza quindi alcuna estrazione fossile.

L’impiego dei camion a LNG Bio comporterà un notevole miglioramento per l’ambiente sia dal punto di vista acustico (- 5 decibel rispetto ai motori diesel) che per l’importante abbattimento delle emissioni in atmosfera: rispetto ai mezzi tradizionali le emissioni di CO2 nell’ambiente scendono del 100%.



L’esigenza di rispondere alle sfide ambientali e l’alta efficienza del carburante LNG rendono evidente perché sia doveroso guardare con interesse agli sviluppi futuri di questa fonte di energia. L’LNG Bio sarà uno strumento cruciale per la transizione energetica e si stima che entro il 2030 la produzione Ue possa aumentare di dieci volte poiché, utilizzato insieme all’LNG sarà fondamentale per ridurre le emissioni climalteranti.



“Siamo molto soddisfatti – commenta Alberto Bertone, Presidente e AD Acqua Sant’Anna Spa – che insieme al nostro partner Luigi Cozza Trasporti abbiamo trovato una nuova soluzione green per la logistica. Da sempre abbiamo privilegiato il trasporto su rotaia per spedire la nostra acqua in tutta Italia, ma la ferrovia non arriva al nostro stabilimento e da lì la merce deve partire necessariamente su camion. Siamo sempre particolarmente attenti alle innovazioni che il mercato offre, anche nel settore dei trasporti, per migliorare costantemente l’impatto della nostra attività produttiva sull’ambiente. Ma non ci fermiamo qui: stiamo assistendo allo sviluppo di nuovi progetti con energia elettrica ed idrogeno, questo sarà il futuro.”