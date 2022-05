Cade davanti all'ospedale e deve chiamare l'ambulanza per fare i 150 metri che lo separano dal Pronto Soccorso

Una vicenda che ha dell'assurdo. Che fa capire quanto le regole, la burocrazia e le leggi prevarichino il buon senso o quello che, visto da fuori, sembrerebbe il più normale dei comportamenti, specialmente quando ad essere coinvolti sono dei medici e una persona bisognosa di cure.

Ma le cose non sono mai lineri.

Ci ha scritto una persona, per segnalare quanto accaduto al padre, un uomo di 89 anni. Nei giorni scorsi l'uomo è stato accompagnato in ospedale dalla nipote. Doveva effettuare un tampone in vista di un ricovero in Cardiologia. Purtroppo, a 50 metri dalla porta di ingresso dell'ospedale, è caduto.

"Non è più riuscito a rialzarsi, mia figlia che lo accompagnava e alcuni passanti lo hanno soccorso e assistito, in seguito si sono recati in Pronto Soccorso per chiedere aiuto. Qui è stato risposto che nessuno poteva intervenire direttamente, in quanto l'anziano si trovava fuori dal perimetro ospedaliero". Per farla breve, nessun medico o infermiere del Pronto Soccorso poteva prenderlo in carico lì sul posto, ma è stato necessario attivare la rete territoriale, per cui chiamare il 112, che ha mandato un'ambulanza.

"Dopo un'attesa di 50 minuti sul marciapiede davanti alla porta dell'ospedale, è stato soccorso da un'ambulanza proveniente da Busca che lo ha caricato e trasportato per 150 metri fino al PS...!!!