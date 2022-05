Bra, dopo due anni di stop torna "Aperitivo in Consolle"

Torna due anni di pandemia Aperitivo in Consolle. Dal 27 maggio al 1 luglio.

Una nuova edizione che, a partire dalle 19.00 e per sei venerdì consecutivi, vi permetterà di passeggiare per Bra alla ricerca di musica, sorrisi e street food.

Lo spirito dell’edizione 2022 viaggia in parallelo con la voglia di ritorno alla normalità, la voglia e il bisogno di socialità, l’urgenza di ritrovare il proprio posto, la propria vita, la propria identità.

Ecco quindi il motto di quest’anno “find your place”, un auspicio, una speranza: che ognuno possa ritrovarsi, ritrovare il proprio posto o scegliersene un altro...ma che ognuno possa finalmente essere “a proprio agio”, anche solo per un po’.

L’importante sarà quindi tornare a uscire, ad incontrarsi “dal vivo” abbandonando per una sera l’alienazione generata dai social media contemporanei.

Come da tradizione, particolare cura è stata dedicata all’aspetto grafico, frutto di una nuova collaborazione con l’Associazione Cleandestino.

Gli undici locali coinvolti (tra cui quest’anno due new entry: Spaziocibo e Labombetta) proporranno aperitivi a tema e una sonorizzazione musicale composta da dj-set e live, strutturata in macro-aree tematiche, al fine di garantire una fruizione gradevole del sottofondo che accompagnerà la movida.

Ecco nel dettaglio i locali aderenti al circuito:

Il Centro (Piazza Carlo Alberto, 3)

CaffèCavour (Via Cavour, 53)

La Scaletta (Via Cavour, 52)

Local (Via Cavour, 45)

London Café(Via Cavour, 42)

Arpino (Via Cavour, 36)

Posta (Via Cavour, 28)

Spazio Cibo (Via Pollenzo, 2)

SeDici Piadina (Via Pollenzo, 5)

Talamini Cafè(Via P. Di Piemonte, 83)

CaffèChiavassa (Via F.lli Carando, 2)

Labombetta (via Adolfo Sarti, 3)

E allora anche per quest'anno l'invito è lo stesso: uscire e stringere nuove relazioni e contatti.

Buon Aperitivo in Consolle a tutti!

Aperitivo in Consolle è organizzato da Associazione Aperitivo in Consolle, con la collaborazione di Confcommercio Ascom Bra e il patrocinio del Comune di Bra.



Per maggiori informazioni:

0172/430185 | www.turismoinbra.it

www.aperitivoinconsolle.it