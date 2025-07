Garessio festeggia l'acqua e il territorio: edizione 2025 da ricordare

Un successo travolgente per la Festa dell’Acqua 2025 a Garessio, che ha saputo unire la valorizzazione del territorio al divertimento per tutte le età. Una giornata ricca di emozioni, organizzata dal Comune di Garessio con il contributo della Fondazione CRC e il supporto di Acqua San Bernardo, simbolo identitario delle nostre montagne.

Il tema di quest’anno, “Scoprire il territorio”, ha preso vita grazie agli itinerari guidati alla scoperta delle meraviglie naturali e culturali della zona. Dalle visite in grotta ai percorsi di trekking, fino ai tour in e-bike, i partecipanti hanno esplorato Garessio accompagnati da esperte guide turistiche regionali, che hanno saputo raccontare il territorio con passione e competenza.

Al calar della sera, il cuore del paese si è trasformato: Via Polti è diventata un suggestivo ristorante a cielo aperto, animato dai profumi e dai sapori dello street food proposto da commercianti e associazioni locali, in un clima di festa e condivisione.

Ma il momento clou è arrivato in Piazza del Mercato alle 21.30, quando ha preso vita lo straordinario spettacolo delle fontane danzanti a cura della ditta Cazacu’s: un'esplosione di acqua, luci e fuoco, che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. A rendere l’esperienza ancora più magica, le esibizioni delle ragazze della Airmony Academy e del Team Cuneo – sezione di Garessio, che hanno danzato con grazia e forza sotto i getti d’acqua, regalando un momento di vera poesia in movimento. Il Comune di Garessio ringrazia con sincera gratitudine tutte le atlete e le insegnanti per la loro bravura e disponibilità.

La serata si è poi conclusa in Piazza Marconi con il Dj set di Maurizio Giuliano

A chiudere, le parole dell’Assessore del Comune di Garessio, Michele Odda, che ha voluto esprimere un sentito ringraziamento:

È stato bellissimo vedere Garessio così viva, colorata, piena di sorrisi e persone curiose di scoprire ciò che il nostro territorio ha da offrire. La Festa dell’Acqua è stata una celebrazione collettiva, resa possibile grazie al lavoro di tanti volontari, commercianti, associazioni, artisti e cittadini. A nome del Comune, un enorme grazie a tutti: ci avete regalato una giornata da ricordare.