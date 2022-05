Torna Spazzamondo per le strade di Racconigi

Sabato 4 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, la Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica, organizza per il secondo anno consecutivo una grande campagna per raccogliere i rifiuti abbandonati in provincia di Cuneo.

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale, come fatto lo scorso anno, ha dato adesione del Comune di Racconigi a questa importante iniziativa, fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e per rendere la Nostra bella Racconigi più vivibile e pulita. Colgo pertanto l’occasione di invitare i cittadini racconigesi a partecipare all’iniziativa - iscrizioni entro il 31 maggio 2022 sul sito www.spazzamondo.it selezionando il Comune di Racconigi, potrai contribuire a rendere più pulito l’ambiente nella tua città e aiutare il Comune di Racconigi a vincere uno dei premi in palio. Una volta completata l’iscrizione i cittadini riceveranno una mail di conferma: i kit (fino a esaurimento scorte) comprensivi di maglietta, cappellino, guanti e pinze per raccogliere i rifiuti saranno http://www.spazzamondo.itconsegnati sabato 4 giugno dalle ore 9.30 alle ore 10.00 in Piazza Carlo Alberto di fronte al municipio prima dell'avvio della raccolta.

L’occasione è propizia non solo per un intervento nell’immediato, sicuramente utile, ma soprattutto per dare un esempio e tracciare una linea di comportamenti virtuosi che inducano la collettività ad occuparsi quotidianamente della pulizia e della salvaguardia dell’ambiente urbano, inducendo così anche i più restii a piccole azioni quotidiane come raccogliere una cartaccia per terra piuttosto che non sporcare. LA MISSIONE DI SPAZZAMONDO 2022 Ogni giorno vengono gettati a terra centinaia di rifiuti – bottigliette di plastica, fazzoletti, mozziconi di sigarette… – oggetti che inquinano la natura e deturpano l’ambiente. Da soli questi oggetti impiegano anni per essere smaltiti alterando l’ecosistema in cui viviamo, ma basta un piccolo gesto per fare la differenza e preservare la bellezza della nostra natura. Con l’iniziativa “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente” vogliamo sensibilizzare i cittadini nella presa in carico di beni e spazi comuni, per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente