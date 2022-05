Cuneo: al Varco la presentazione della rivista Contraddizione

Sabato 21 maggio, alle ore 18:00 presso lo Spazio Varco, a Cuneo in via Pascal 5L, si svolgerà la presentazione della rivista Contraddizione, con la partecipazione del giornalista Marco Damilano, già direttore de L’Espresso e ospite fisso del programma televisivo Propaganda Live, e di Franco Monnicchi, responsabile di Emmaus Cuneo.



La partecipazione all'evento è gratuita con iscrizione tramite eventbrite, possibile a seguente link.



Contraddizione è nata nel 2021 dall’iniziativa di un gruppo di persone di Cuneo con la volontà di creare un punto di riflessione e di discussione su temi locali e nazionali. La rivista trimestrale, diretta da Paolo Giaccone e Rocco Olita e con la cura grafica di Fabrizio Piumatto, Urlo Grafico, è un giornale cartaceo con una diffusione sul territorio comunale ed intende essere un luogo di comunità e stimolo alla partecipazione. Il primo numero, dal titolo L’eccezionalità del tempo presente, realizzato nel pieno della pandemia ha cercato di affrontare il tema delle trasformazioni sociali ed economiche che il Covid ha imposto. In esso hanno trovato spazio approfondimenti sul tema della scuola e dell’economia, sulla situazione dei giovani, con un focus sul fenomeno degli Hikikomori, ma anche il racconto di esperienze che hanno tentato di superare l’isolamento delle restrizioni imposte come il progetto Stasera non viene nessuno.



Il numero 2, uscito a marzo 2022, parte dall’attualità locale dello sviluppo del commercio, per l’arrivo di Amazon a Cuneo con un suo centro logistico, e da qui si apre in una riflessione sul tema dello sviluppo economico mondiale con la proposta di alternative concrete ai modelli in auge, come da molti anni sta facendo il movimento Emmaus, raccontato nell’intervista a Franco Monnicchi. La rivista s’interroga anche sui pezzi di città che si vanno trasformando, quali l’area di Via Silvio Pellico, da tempo al centro di polemiche e discussioni politiche. In questo numero è anche ospitato un editoriale sul tema della “contraddizione” scritto da Marco Damilano proprio nei giorni in cui rassegnava le dimissioni da direttore del giornale L’Espresso.



Il 21 maggio sarà l’occasione per presentare la rivista, ma anche per svolgere il passaggio successivo del progetto Contraddizione: coinvolgere le persone intorno alla rivista come luogo di discussione e di approfondimento in una sorta di redazione aperta che dovrà costruire i prossimi numeri della rivista. Infatti, dopo questo appuntamento si darà vita a una serie di incontri di riflessione a scadenza quindicinale che saranno aperti a tutti quelli che vorranno partecipare per costruire il prossimo numero, per scrivere o semplicemente per discutere e capire.