Saluzzo, una serata per ricordare Lamberto Nata e le sue poesie

Ricordando Lamberto Nata. La serata in programma sabato 21 maggio alle 21 con Camilla Nata, giornalista RAI del Tgr Piemonte e da Sabina Nata, cantante vuole ricordare il loro padre scomparso recentemente come poeta e critico d'arte, attraverso le sue poesie più intense e suggestive.

I versi che saranno presentati dalla professoressa Nancy Marchi sono stati raccolti in una trilogia dal titolo "40 Poesie" e spaziano da quelle scritte in gioventù, a quelle della maturità, fino alle più recenti, quelle della vecchiaia.

Come dice Lamberto nella in sua analisi " la Poesia è l'emozione nascente che si confida emergendo dal profondo dell'Anima, supera timidezza e pudori ...sgorga spontanea per oggettivarsi in commozione pura in cui le paure dell'Uomo, le sue angosce, le sue solitudini, le sue malinconie, le sue riflessioni più profonde si aprono all'improvviso per coinvolgere gli altri..." e ancora " La Poesia trascende il transeunte fluire dell'Uomo, ne fissa il destino e lo proietta verso il suo sogno agognato e segreto: l'Infinito e l'Eternità."

“Quella di Lamberto Nata è sicuramente una poesia di alto livello dove espressione lirica, ritmo e musicalità si fondono per dare al lettore emozioni intense".

Lamberto Nata, nato a Bolzano, ha vissuto tra Torino e Cuneo, laureato in Fisica, per circa quarant'anni ha svolto un'attività collezionistica di reperimento e selezione di importanti capolavori della Pittura Piemontese dell'Ottocento, di cui è riconosciuto tra i massimi esperti. Ha pubblicato due volumi dal titolo "La pittura piemontese dell'800" "I valori del mercato", ma la Poesia, come lui sottolinea nella sua biografia, rimane il primo amore e, come recita il proverbio, "il primo amore non si scorda mai".

L'appuntamento presso lo Spazio culturale piemontese è in corso Roma 4 a Saluzzo. Info 330 204153.