Bra, concluso il corso da assistente alla persona organizzato da Ascom Form

Sono 16 i nuovi assistenti alla persona che, martedì 17 maggio, hanno ricevuto gli attestati di partecipazione al percorso di formazione, progettato e gestito dall’agenzia formativa Ascom Form in collaborazione con la coop. Lunetica e il contributo della Fondazione Crc, sul tema dell’assistenza alle famiglie per la cura di persone totalmente o parzialmente non autosufficienti.

L’assistente alla persona presta la propria attività presso il domicilio delle persone fragili, malate o non autosufficienti, offrendo un servizio personalizzato di assistenza, di compagnia e di tutela.

L’obiettivo del è stato quello di fornire competenze rispetto al riconoscimento e alla cura dei bisogni delle persone da assistere, con particolare attenzione per gli anziani del territorio.

I candidati hanno seguito le lezioni nelle aule della sede Ascom Form di piazza Giolitti 8, per un totale di 56 ore di lezioni frontali: Il corso ha sviluppato diverse unità formative che si sono articolate rispetto a tre macro-aree: Conoscenza principali quadri clinico/patologici, Relazione di cura, Assistenza fisica.

Alla consegna degli attestati sono intervenuti Luigi Barbero, direttore Confcommercio Ascom Bra e Patrizia Franco, consigliere Fondazione Crc