All'Iris di Dronero la proiezione del documentario 'FALCIAMO'

Al teatro Iris di Dronero domani sera, martedì 24 maggio, alle ore 21 ci sarà la proiezione di 'FALCIAMO', il documentario realizzato da Davide Demichelis con i protagonisti del progetto dell'associazione FALCI Prometheus che si occupa di sfalcio manuale.



Quell'evocare la tradizione, la sua continuità nel tempo. Il contatto con la natura, la concretezza di un fare ma anche le emozioni di una particolare introspezione. Quel richiamo al rumore della falce, ad una fatica che è insegnamento, attenzione e cura.



Una grande e ammirata capacità di raccontare. Nato a Torino nel 1965, Davide Demichelis è un giornalista professionista, autore e regista di documentari televisivi diffusi da una ventina di emittenti, fra cui National Geographic, Rai, NHK, France 5, Radiotelevisione Svizzera Italiana, Al Jazeera. Per Rai3 ha lavorato in qualità di autore e conduttore di Radici, Kilimangiaro, Nanuk, Timbuctu, I viaggi di Davide.



Inoltre, ha realizzato diverse serie di reportage per Il Pianeta delle Meraviglie, Geo & Geo, Kilimangiaro e Trebisonda e collaborato con varie testate fra cui La Stampa, Panorama, Avvenire, Gioia. È coautore, infine, di 'New Global', 'No Global', 'L’informazione deviata', 'La nuova colonizzazione', 'Quel che resta del mondo' e 'Debito da morire', cinque saggi pubblicati da Baldini Castoldi.



Per info e prenotazioni: 3334691751