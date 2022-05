Bra, la frazione Bandito invita alla festa patronale della Madonna, domenica 29 maggio

C’è fermento spirituale a Bandito, la verde frazione di Bra. Il mese di maggio è iniziato all’insegna degli appuntamenti in onore della Madonna.

Venerdì 27 maggio, alle ore 21, nella chiesa Assunzione di Maria Vergine, è in programma una mostra di icone dal titolo “Desidero incontrare il tuo volto”. Interverranno il maestro iconografo Mario Barbero con Chiara Taricco ed altri iconografi.

Intanto, prosegue la recita del Rosario tutti i mercoledì alle ore 20.45 nel chiostro dell’oratorio (in parrocchia in caso di maltempo) e il 29 maggio, alle ore 20.45, presso la grotta di Lourdes (località Villa Moffa).

Sabato 28 maggio, alle ore 21, è previsto il pellegrinaggio a piedi dalla parrocchia alla chiesa dei Terlapini, con ritrovo in piazza Giovanni XXIII (piazzetta parrocchia) alle ore 20.45. Al termine, rinfresco per tutti offerto dai terlapinesi. In caso di maltempo la funzione si svolgerà nella chiesa Assunzione di Maria Vergine di Bandito.