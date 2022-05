Il passaggio delle Frecce su Cuneo: tanta meraviglia (e qualche borbottio) [GALLERY]

Il passaggio sulla città di Cuneo, ieri (22 maggio), delle Frecce Tricolori ha accompagnto le fasi conclusive della sfilata dei Bersaglieri, vero e proprio momento clou del 69° Raduno nazionale.

Migliaia, in città, gli appassionati e i sostenitori. Ma anche tantissimi i semplici curiosi, mossi proprio dall'eventualità di poter assistere al passaggio dello 'stormo tricolore'.

E in effetti lo spettacolo c'è stato, con il passaggio sopra piazza Galimberti e corso Nizza. Ma in diversi - c'è da dirlo, un po' "da cuneesi" - hanno lamentato la velocità dell'evento e una scarsa comunicazione in merito (fatta soltanto all'ultimo minuto).

Per tutti quelli che hanno, quindi, perso il passaggio delle Frecce arriva la nostra gallery (fornita dai fotografi Valerio Giraudo e Yvonne Lanteri).