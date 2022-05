Saluzzo, "Dance first. Think later" una grande architettura di luce per il foyer del Teatro Magda Olivero

L'artista Marinella Senatore, vincitrice del Premio Matteo Olivero 2022 che illuminerà il foyer del teatro Magda Olivero in via palazzo di città

Grande protagonista di Start di Saluzzo è l’arte contemporanea che accanto alle iniziative proposte da Saluzzo Arte by Paratissima e dall’Istituto Garuzzo per le Arti Visive, porta con la 44° edizione del Premio Matteo Olivero, un’altra nuova opera permanente e site specific a Saluzzo.

"Dance First, Think Later" è titolo dell’ installazione di luci che verrà inaugurata mercoledì 25 maggio alle 19, alla presenza della vincitrice 2022 del Premio: Marinella Senatore, originaria di Cava de' Tirreni, classe 1977.

Dopo Sinestesia Eco dell’italiano Roberto Pugliese (2021) che ha reso "musicale" la facciata della “vecchia biblioteca civica” in via Volta, Campi Flegrei Conferenza del tedesco Veit Laurent Kurz (2020), Harp del colombiano Santiago Reyes Villaveces (2019), Analemma del duo newyorkese Mark Barrow e Sarah Parke (2018), una nuova opera d'arte per illuminare in modo unico il foyer del Magda Olivero.

L'arte di Marinella Senatore gioca ammiccando con luci colorate e il fascino della festa di piazza, ma porta anche, sotto colori, messaggi politici e prese di posizione artistiche con una forte connotazione sociale che si inseriscono perfettamente nel tema del Ri-abitare proposto da START 2022.

La giuria del Premio Olivero (promosso dalla Fondazione Bertoni, dal Comune di Saluzzo e organizzato da The Blank e Esperienza srl) composta da Arturo Demaria Consigliere Fondazione Bertoni, Matteo Ghidoni architetto e fondatore di Salottobuono, Roberto Giordana Direttore Generale Fondazione CRCuneo, Sara Fumagalli curatrice della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, Tiziana Buccico Istituto Garuzzo per le Arti Visive, ha scelto all'unanimità Marinella Senatore per "la ricerca artistica che combina in modo poetico e efficace cinema e illuminazione, danza e partecipazione, risultando così in perfetta armonia con la realizzazione di un'opera che trova la sua collocazione permanente nel cinema teatro Magda Olivero di Saluzzo.

Questo nuovo lavoro, appositamente pensato per gli spazi del foyer, attraverso l'utilizzo delle luminarie e la celebre frase Dance First, Think Later, ripresa da Samuel Beckett, invita gli spettatori a un coinvolgimento attivo della vita e dello spazio sociale”.