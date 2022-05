Cuneo: Dell'Aversana e Brizio per il primo incontro dell'associazione Rigenerazione

L'attenzione al sociale e alle fragilità sono punti focali nel progetto dell'Associazione Rigenerazione. Proprio partendo da questa base valoriale abbiamo scelto di dare il via ad una serie di incontri dove affronteremo alcune tematiche rivolte alla tutela delle persone in difficoltà.



Daremo la possibilità alla nostra comunità di incontrare esperti nel corso di tavoli rotonde e dibattiti multidisciplinari. Il primo incontro sarà intitolato: “La trappola dei debiti. Una seconda possibilità per i debitori meritevoli” e vedrà quali relatori l’Avv. Dell’Aversana Antonio del foro di Cuneo, esperto nella gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, e la dott.ssa Adelina Brizio, Psicologa e ricercatrice.



L’incontro verrà moderato da Pietro Carluzzo. Si terrà martedì 31 maggio 2022 dalle ore 19.30 presso il locale DECO, in Contrada Mondovì 2.



La partecipazione è gratuita e senza vincolo di consumazione.