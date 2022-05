Confindustria Cuneo presenta le novità del "Decreto aiuti" e le misure di contrasto alla crisi

Confindustria Cuneo organizza un nuovo webinar destinato ai propri associati e pensato per fornire un quadro esaustivo circa i quattro recenti provvedimenti del Governo volti a fronteggiare le pesanti ricadute, per imprese e famiglie, della situazione di crisi dell’Est europeo, in termini di rincari delle materie prime, di gas, petrolio ed energia. L’intento, come sempre, è di assolvere nel migliore dei modi al ruolo di intermediazione tra istituzioni e imprese, al fine di permettere agli imprenditori e ai cittadini di avere una visione d’insieme compiuta delle agevolazioni a cui si può accedere.



Nello specifico, il webinar in programma per domani, giovedì 26 maggio alle 9,30 partirà dall’analisi dei contenuti del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (decreto “Aiuti”), che prevede nuovi bonus, crediti d’imposta e aiuti per famiglie e imprese, nonché il differimento dal 30 giugno al 30 settembre della scadenza del Superbonus 110%.



Per quanto riguarda la Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (decreto “Energia”) e la legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 (decreto “Energia 2”), invece, verranno fornite informazioni in merito alle norme urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.



Ci sarà modo di specificare meglio i contenuti del decreto-legge 2 maggio 2022, n.38 (accise e Iva sui carburanti) che prevede, tra le altre cose, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 3 maggio all’8 luglio 2022.



Ad approfondire i contenuti dei decreti sarà Andrea Corniolo, responsabile Servizio Sicurezza e Ambiente, per quanto concerne il caro energetico, mentre Giacomo Tassone, responsabile Servizio Legale, dettaglierà le misure contro il caro-prezzi negli appalti pubblici di lavori. Laura Bruno, responsabile Servizio Fisco e Dogane, Elena Boretto, responsabile Servizio Credito e Finanza, Nadia Ferraro, Servizio Fisco e Normativa d'impresa e Nicolo Cometto, responsabile Servizio Finanza Agevolata si occuperanno di esplicitare al meglio le disposizioni in materia di fisco, accise, incentivi 4.0 e finanza.



Per iscriversi al webinar (gratuito): www.confindustriacuneo.it/calendario.