A Mondovì un incontro per far conoscere ai giovani le opportunità di lavoro e tirocinio sul territorio

Si svolge mercoledì primo giugno 2022, alle 15, presso la sala conferenze del Comune di Mondovì, in corso Statuto 13, l’open day finalizzato a far conoscere a giovani in cerca di orientamento professionale le offerte di lavoro e tirocinio proposte da aziende del territorio.

L’appuntamento è organizzato dal Centro per l’impiego di Mondovì insieme al Comune di Mondovì nell’ambito del protocollo di collaborazione che i due enti hanno sottoscritto anche per sostenere le politiche giovanili.

Durante l’incontro esperti del mondo del lavoro illustreranno ai partecipanti come attivarsi in modo efficace per cercare occupazione e presenteranno in tempo reale i profili che le aziende del territorio stanno cercando.

I candidati avranno la possibilità di lasciare il proprio curriculum perché venga trasmesso alle aziende e potranno dare la propria disponibilità a essere contattati dagli operatori del Centro per l’impiego per successivi approfondimenti sui servizi di orientamento professionale e accompagnamento al lavoro.

L’evento si colloca nella cornice delle attività di rete che Agenzia Piemonte Lavoro e i Centri per l’impiego organizzano insieme a realtà del territorio piemontese per facilitare l’incontro fra la richiesta di risorse umane da parte delle imprese e l’offerta di lavoratori.

Nei primi cinque mesi dell’anno sono state quasi un centinaio le realtà del Monregalese e del Cebano che si sono rivolte al Centro per l’impiego per attivare ricerche di personale. L’evento del primo giugno si colloca proprio fra le iniziative volte a creare una maggiore prossimità territoriale, contribuendo a contrastare il fenomeno del mismatch.

Per partecipare all’evento scrivere a informagiovani@comune.mondovi.cn.it.