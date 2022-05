Elisa Audino, poeta e scrittrice di origine borgarina presenta all'Ippogrifo Bookstore il suo romanzo "Orata in offerta"

Elisa Audino, poeta di origine borgarina da anni residente a Paesana, in valle Po, presenta presso l'Ippogrifo Book Store venerdì 27 maggio il suo primo romanzo "Orata in offerta".

Pubblicato nel marzo scorso per i tipi di Capponi editore, la trama si dipana tra la provincia Granda - la città di Fossano in particolare -, il Bangladesh e Bruxelles.

Il racconto in prima persona di una eroina attiva ma disillusa, che domanda a se stessa, ed indirettamente al lettore, come sopravvivere a impegni lavorativi di dodici ore al giorno con un contratto mal pagato e precario, come resistere in una società progressivamente sempre più individualista, come respirare costantemente pressata nel tunnel di giorni tutti uguali e privi di riscatto.