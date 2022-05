Il Paulaner Oktoberfest Cuneo ritorna più grande e più ricco in una location tutta nuova

La quinta edizione del Paulaner Oktoberfest Cuneo si svolgerà presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (Via Aldo Viglione, 1 nella frazione di San Rocco Castagnaretta) da mercoledì 28 settembre a lunedì 10 ottobre.



A dare l’attesa notizia è la Sidevents Srl, la società cuneese concessionaria esclusiva per l’organizzazione dei Paulaner Oktoberfest ufficiali per tutta l’Italia. L’evento, nato nel 2016 su iniziativa di un gruppo di amici animati dal sogno di riprodurre fedelmente in provincia l’Oktoberfest originale di Monaco di Baviera, ritorna dopo due anni di pausa forzata a causa del Covid in una nuova location che consente di ampliare lo spazio e arricchire il programma, offrendo ai 130 mila visitatori che avevano partecipato all’ultima edizione del 2019 un evento sempre più fedele all’originale.



"Sono passati due anni e mezzo da quando abbiamo organizzato l’ultimo Paulaner Oktoberfest a Cuneo, un tempo abbastanza lungo per permetterci di trasformare i cambiamenti in opportunità – spiega Carlo Pallavicini a nome della Sidevents Srl - . Da una parte la pandemia ci ha costretto a rivedere i nostri piani annullando due edizioni dell’evento, dall’altra la trasformazione dell’area di piazza d’Armi in un nuovo parco urbano ci hanno costretto a cercare un’altra location. Due fattori che ci hanno permesso di ripensare l’evento per arrivare a riproporlo oggi ricco di novità. Ad esempio, l’area più ampia ci permette di allestire un secondo padiglione coperto nel quale promuovere eventi, eccellenze del territorio e non, organizzare laboratori didattici, convegni, etc. Ma soprattutto riusciremo a dar vita ad un’altra storica tradizione dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera, avvicinandoci ancora di più all’evento originale, quella della fiera agricola, detta Festa centrale dell’agricoltura, introdotta nel 1811 per promuovere l’agricoltura bavarese, di fondamentale importanza per l’economia della Baviera come della provincia di Cuneo. Per l’edizione 2022 abbiamo previsto uno spazio espositivo di 2.500 metri quadri dedicati al comparto agricolo, nel quale troveranno posto le eccellenze Made in Cuneo. Ma questo è solo l’inizio, presto vi aggiorneremo sulle altre novità su cui stiamo lavorando".