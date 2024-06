Il ministro Valditara al Vallauri di Fossano: "Questa è la scuola del futuro. Siate orgogliosi di voi e della vostra scelta" [FOTO]

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, nella sua tappa fossanese, è stato ospite anche dell'Istituto tecnico Vallauri, una scuola eccellente a livello provinciale e regionale.

A dimostrarlo, come evidenziato dal dirigente Paolo Cortese, visibilmente emozionato, i tanti risultati che ogni anno ottengono gli studenti della scuola nelle competizioni nazionali. L'ultima vittoria è stata quella di Matteo Cane, studente di Diano d'Alba che ha avuto il privilegio, questa mattina, di essere premiato dal ministro in persona per aver vinto la gara nazionale di Elettrotecnica. Cortese ha anche posto l'accento sulla collaborazione e la partership tra il Vallauri e ben 283 aziende del territorio, che cercano figure preparate e professionisti da assumere e proprio qui trovano risposta alle competenze richieste.

Proprio l'aspetto delle competenze tecniche è stato sottolineato da Valditara: "I tecnici spezializzati servono alle nostre imprese - ha detto. Questa è la scuola del futuro. Siate orgogliosi di voi, della vostra scelta e siate orgogliosi dei vostri professori. Questa scuola prepara ad un futuro di eccellenza e alla cultura del lavoro, che deve essere vissuto come un valore". Valditara ha anche parlato dell'inclusione: "Dobbiamo lavorare per una scuola che non lascia indietro nessuno. Né i ragazzi con disabilità, né i giovani stranieri né coloro che vengono da contesti sociali difficili. La scuola che ho in mente dà un'opportunità di successo a tutti. E' questa la bellezza della scuola costituzionale".

Il ministro ha ricordato i suoi trascorsi da professore presso la sede distaccata dell'Università di Cuneo, alla facoltà di Giurisprudenza. Le lunghe trasferte in treno, la preparazione dei ragazzi e la ricchezza di un territorio vivace e attivo.

L'occasione ha consentito al presidente della Provincia Luca Robaldo di ricordare i 25mila studenti che ogni giorno entrano nei 32 plessi di istruzione secondaria superiore della Granda, oltre ai tanti interventi che si stanno realizzando per l'edilizia, a partire dalla nuova manica del Vallauri stesso, per una cifra pari a 7 milioni di euro.

Infine le parole del dirigente Cortese che, rivolgendosi agli studenti, ha concluso: "Ognuno di voi, a scuola, continua a nascere".