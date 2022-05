Terzo lotto tangenziale Mondovì, il viceministro Morelli (Lega): "Progetto definitivo e gare da gennaio 2023" [VIDEO]

"Oggi sono contento di avere il sostegno del viceministro Morelli - ha dichiarato il candidato sindaco Enrico Rosso - "Da ormai troppi anni anni si parla della conclusione di questo progetto, fondamentale per la viabilità, per agevolare il traffico e ridurre anche l'inquinamento. Ora abbiamo tempi certi sull'iter procedurale e di realizzazione di quest'opera che risolverà la criticità annosa del traffico pesante in centro"".

Ad annunciarlo oggi, sabato 28 maggio, è stato il vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Alessandro Morelli (Lega), in visita a Mondovì per sostenere la candidatura di Enrico Rosso, architetto monregalese scelto dal centrodestra per la corsa alle amministrative del prossimo 12 giugno.

"Sono veramente contento perché questo Governo ha avuto un occhio di riguardo per la Granda e per il monregalese." - ha affermato il Senatore Giorgio Maria Bergesio, segretario provinciale Lega - "Ricordiamo che sono stati stanziati oltre 32 milioni per il finanziamento dell'invaso Serra degli Ulivi, opera importantissima per l'agricoltura e per il territorio, alla luce dei cambiamenti climatici. E poi un occhio di riguardo alla viabilità: nel 2021 la nomina del commissario e oggi parliamo del cronoprogramma per il terzo lotto della tangenziale di Mondovì, ma abbiamo anche della statale 28, del finanziamento Armo-Cantarana, il ponte di Garessio, tante iniziative che il Governo ha messo in atto e che, con l'aiuto del viceministro Morelli, stiamo portando a casa come Lega e come territorio cuneese".

Questa mattina alla presentazione oltre al senatore Giorgio Maria Bergesio e il Diego Boetti (Lega Mondovì), il deputato Flavio Gastaldi (Lega) e i consiglieri regionali Paolo Demarchi (Lega) e Paolo Bongioanni (FdI).

Il viceministro morelli nel pomeriggio sarà a Cuneo, mentre a Mondovì lunedì 30 maggio, è attesa la visita del ministro al turismo Massimo Garavaglia che, dalle 15.30, visiterà il centro storico e la funicolare.