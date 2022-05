Wall-E, il robottino della Pixar, testimonial d'eccezione a Farigliano per Spazzamondo

Si avvicina l'appuntamento con "Spazzamondo", la giornata dedicata ai cittadini attivi per l'ambiente, promossa da Fondazione CRC, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica.

Farigliano è tra gli oltre 180 comuni in provincia di Cuneo aderenti all'iniziativa e avrà una mascotte d'eccezione: il robottino Wall-E della Disney Pixar.

L'idea è del noto Artista Misterioso locale che, negli scorsi giorni, ha realizzato alcuni modellini del personaggio del cartone animato, omaggiando anche le "Bocce Quadre".

"Per chi di voi non lo conosce, - spiegano - Wall-E è un robot che viene lasciato sulla Terra per ripulire il pianeta abbandonato dagli esseri umani nel XXII secolo (aiuto!! ci siamo quasi) a causa degli elevati livelli di inquinamento che l’hanno reso inospitale per ogni essere vivente. Crediamo di essere ancora in tempo per invertire la rotta e che ognuno di noi possa fare la sua parte iniziando da sabato 4 giugno. Iscrivetevi all’iniziativa SPAZZAMONDO2022 promossa dalla fondazione CRC: ancora una volta tutti insieme possiamo dare il nostro contributo".