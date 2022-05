Trekking per bambini, doppio appuntamento a Pian Munè di Paesana

Giovedì 02 giugno

Si ripete l’Orienteering per Famiglie

Visto il meteo così così di domenica i gestori della stazione hanno pensato di ripetere questo appuntamento di messa alla prova delle vostre capacità di orientamento!

Appuntamento alle 14 al rifugio a valle per ricevere la mappa e alcune semplici informazioni di base.

Il percorso indicato sulla mappa guiderà tutti negli angoli speciali di Pian Munè alla ricerca delle nostre bandierine per mettere alla prova le capacità di osservazione e di orientamento anche dei più piccoli (non sarà necessaria la bussola).

Le squadre possono essere composte anche da più famiglie insieme o gruppo di amici ed è richiesta la presenza di almeno un adulto per ogni squadra!

L’orienteering proposto non è una gara a tempo ma è pensato per stimolare lo spirito di squadra decifrando la mappa, per creare un pomeriggio di collaborazione, socialità e sorrisi in compagnia di famiglia e amici all’aria aperta.

Domenica 05 giugno

Trekking per bambini con Costruzione degli Ometti in Pietra

Appuntamento alle 10 al rifugio a valle per salire verso la Baita in quota, dove lungo il sentiero costruiremo gli ometti in pietra per aiutare i camminatori a non perdere la strada.

Il rientro è previsto intorno alle 15.00, mentre per il pranzo al rifugio in quota sulla terrazza panoramica, immersi nelle prime fioriture primaverili a quota 1800 slm.

Confermate la vostra partecipazione inviando un messaggio whatsapp al 3286925406,