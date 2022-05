Peveragno, una nuova stella alpina sulla Big Bench di Bric Montrucco: è Irina Daziano di Chiusa Pesio

E' Irina Daziano di Chiusa di Pesio la nuova 'stella alpina' della Big Bench di Bric Montrucco, a Peveragno: la posa - che ha visto riuniti i panchinisti e i membri dell'associazione Enjoy Bisalta - nella giornata di ieri (domenica 29 maggio).



La stella, posata sulla meridiana orizzontale, verrà illuminata dai raggi del sole che il 13 febbraio (giorno del compleanno di Irina) attraverseranno il cuore della panchina.



L’idea dell'artista peveragnese Gianni Renaudi di dedicare una stella a chiunque porti in giro per il mondo il nome del territorio della Bisalta continua quindi a prendere forma. Ma non solo: Enjoy Bisalta, madrina della panchina, per l’occasione ha organizzato il concorso fotografico “La collina in un clik”, che ha visto molti partecipanti e che proprio contestualmente alla giornata di ieri ha vissuto i propri momenti di premiazione esponendo nei locali dello SMAC le sei fotografie finaliste. Tutte e 20 le foto scelte dalla giuria del concorso verranno esposte nel Maxisconto di Peveragno e allo stand Enjoy Bisalta durante la Fragolata, in programma il 12 giugno.



Enjoy Bisalta ringrazia gli amici della Big Bench e tutti i partecipanti (con un plauso particolare ai più giovani), Irina Daziano per la sua disponibilità, la giuria del concorso, Gianni Renaudi e i “panchinisti”, lo SMAC e i coniugi Turco Roberto e Margherita con la nuora Valentina, che hanno offerto un gradito rinfresco e messo a disposizione i loro fantastici locali.