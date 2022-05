Anche la Asd TCN Cheerleader Cuneo all'inaugurazione del Parco Parri

Ci sono state anche le spettacolari evoluzioni delle atlete dell'Asd TCN Cheerleader Cuneo tra gli eventi organizzati per la grande festa di inaugurazione del Parco Parri, l'area verde urbana più grande d'Italia, il 28 maggio scorso a Cuneo.

Le ragazze si sono esibite nella zona centrale del nuovo spazio della città in due momenti diversi del pomeriggio. Nel primo hanno presentato la routine con cui, il prossimo 4 giugno a Verona, parteciperanno ai Campionati Nazionali FICEC (Federazione Italiana Cheerleading e Cheerdance) valevoli per la qualificazione ai Campionati Europei di Atene 2022, nel secondo, appena prima del taglio del nastro, hanno intrattenuto il pubblico con alcuni stunt (sollevamenti e lanci di cheerleader).

“E' stata una bellissima giornata – commentano dalla TCN –. Siamo stati contenti di aver potuto rappresentare il nostro bellissimo sport anche in questo grande evento della città di Cuneo, che ha visto svolgersi in concomitanza la Giornata Nazionale dello Sport del CONI, a cui hanno partecipato centinaia di bambini che si sono potuti cimentare nelle diverse attività sportive proposte, tra cui il cheerleading, disciplina adatta a chiunque e senza distinzione di genere, dove ciascuno ha un ruolo importante all'interno del team e dove tutti concorrono al risultato finale".



Tra gli eventi previsti per l'inaugurazione del parco c'è stata anche la festa finale dei Centri CONI, il progetto nazionale CONI dedicato ai bambini dai 5 ai 14 anni a cui la nostra associazione sportiva ha aderito con entusiasmo.

Questo progetto ha l'obiettivo sia di far conoscere e praticare ai giovani più discipline sportive per accrescere il loro bagaglio motorio, sia far collaborare insieme più società sportive che sviluppino lo scambio di competenze dei diversi sport attraverso una progettazione e un interscambio comune tra tecnici, stimolando così gli istruttori e migliorando l'offerta formativa.

La Asd TCN cheerleader Cuneo fa parte del CENTRO CONI 1 insieme Asd Granda Canoa Club, Asd Sci Club Ski College Limone e Asd Promosport Basket e Minibasket.