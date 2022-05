Apericena coi tifosi per il Cuneo Volley

Mercoledì 1° giugno si festeggerà presso il Galì in piazza Galimberti a Cuneo, il finale di stagione della serie A2 Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo.



I giocatori, insieme allo staff e agli sponsor del Club, non vedono l’ora d’incontrare i propri tifosi e appassionati che, dagli spalti e da casa, hanno tifato per loro. Il tutto in un apericena presso il locale sito nel cuore della cittadina cuneese, per brindare alla stagione che ha visto i biancoblu arrivare in ben due finali e riaccendere una passione e un seguito che da sempre è nel Dna dei cuneesi.



L’apericena (costo 25 euro a persona ) si svolgerà a partire dalle ore 20 accompagnato dall’animazione di dj Andrea Costamagna, colui che anima le partite casalinghe al Palazzetto di Cuneo.



È gradita la prenotazione tramite il sito https://gali.plateform.app/reserve entro le ore 18 di mercoledì. Per ulteriori informazioni contattare il numero 392/03.39.990.