Cherasco, opera lirica in piazza a favore della popolazione ucraina

La Città di Cherasco, in collaborazione con la Banca di Cherasco, ha organizzato il “Concerto all’Opera: Live per la Pace”, venerdì 17 giugno, alle ore ore 21, presso l’elegante piazza dell’Arco del Belvedere.



Uno spettacolo dedicato all’opera lirica, da godersi seduti sotto il cielo stellato dell’estate, a ingresso con offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto ad iniziative di sostegno alla popolazione ucraina colpita dal conflitto e ad altre emergenze umanitarie.



Gli artisti che si esibiranno sono Michelangelo Pepino, tenore leggero, William Allione, baritono, Luca Barbieri, baritono, Michelle Ruata, soprano, Silvia Mina, soprano, Federico Ferrato alla fisarmonica e Andrea Bertino al violino.



Il concerto è ideato e verrà condotto da Claudio Calorio con la partecipazione di Barbara Morris. In caso di maltempo si svolgerà presso il Teatro Salomone.

L’appuntamento è stato presentato ieri, lunedì 30 maggio, nell’auditorium di Banca di Cherasco, alla presenza dello stesso organizzatore e delle cantanti Silvia Mina e Michelle Ruata, oltre che del sindaco di Cherasco Carlo Davico e dei vertici di Banca di Cherasco.



«Sarà una serata – dice il sindaco Carlo Davico - per confermare la solidarietà della Città di Cherasco al popolo ucraino e a chi porta assistenza nelle emergenze umanitarie. Invito i cittadini ad assistere al concerto che, al di là dell’elevato profilo dei musicisti, rappresenta un momento di altissimo valore sociale. Ringrazio la Banca di Cherasco per il sostegno e tutte le associazioni del territorio per il supporto».



«Vogliamo proporre una serata – dice il presidente di Banca di Cherasco Giovanni Claudio Olivero - all’insegna della cultura e della bellezza, portando a Cherasco interpreti di fama nazionale e internazionale che eseguiranno brani tratti da opere liriche. Confido in un’ampia e generosa partecipazione di pubblico in modo da poter offrire un sostegno concreto alle persone che sono costrette a lasciare le loro case ed il loro paese a causa della guerra».





GLI ARTISTI

William Allione è un baritono italiano con all’attivo numerosi debutti su palcoscenici internazionali nonché vincitore di importanti concorsi lirici.



Michelangelo Pepino, tenore, è stato allievo del maestro Franco Russo e del soprano Fernanda Costa. Ha al suo attivo prestigiose tournée in tutto il mondo esibendosi con orchestre sinfoniche.



Luca Barbieri, baritono, ha scoperto non giovanissimo la passione per il canto. Ha esordito nello studio con il baritono Enzo Sordello ed è attualmente allievo del mezzosoprano Mirella Caponetti



MIchele Ruata, soprano lirico, ha partecipato a numerosi concerti e festival di musica nazionali e internazionali, di cui l’ultimo dedicato ai Duchi d’Acquaviva, presso il Teatro Comunale di Atri (Te). Studia canto presso l’Opera School di Bologna.



Silvia Mina, soprano, allieva del soprano del Coro del Teatro Regio di Torino, ha partecipato a numerose manifestazioni canore nazionali.



Federico Ferrato, fisarmonicista, ha suonato con talenti della Fisarmonica come Gianluca Campi, con il soprano Elda Giordana e in svariate formazioni orchestrali miste o solo di fisarmoniche.



Andrea Bertino, violinista, si è diplomato al Conservatorio di Milano sotto la guida di I. Krivensky. Violinista poliedrico ama giocare con i vari generi musicali. Si è esibito in tutta Italia ed Europa. E’ violinista e fondatore del Trio Gli Archimedi.