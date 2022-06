Traffico in tilt sulla statale 28 per incidente: lunghe code nel comune di Nucetto

Lunghe code e traffico bloccato sulla strada statale 28 del Colle di Nava.

Il traffico, in direzione Ormea, prosegue a passo d'uomo. E' di pochi minuti fa la segnalazione dal comune di Nucetto. La lunga coda si è formata in seguito a un incidente che, stando alle prime informazioni in nostro possesso, si sarebbe verificato sul rettilineo tra i comuni di Nucetto e Bagnasco all’altezza del distributore di benzina.

Sul posto il personale sanitario del 118 e le Forze dell'Ordine. Seguiranno eventuali aggiornamenti.