Rifreddo: domenica al parco la seconda edizione della rassegna cinofila

É proposta al Parco di Rifreddo la seconda edizione della «Rassegna cinofila», aperta a «tutte le razze» ed ai «meticci». È stata fissata a questa domenica 5 giugno. Il programma prevede l’inizio della esposizione alle 8,30 e le iscrizioni alle 10,30, con selezioni mattutine.

Vi è «competizione», con premi ai migliori delle varie razze, a cuccioli, giovani, «veterani», coppie e gruppi. I giudizi saranno nel pomeriggio, con, alle 15, la «Passerella per i meticci e junior handler», alle 16 i «raggruppamenti» ed i «best in show» («migliori in esibizione», sfilata dei migliori esemplari selezionati al mattino).

Si arriverà alle premiazioni per le varie categorie. Completa il tutto, con altra esposizione, il secondo «Memorial Angel», per il miglior Rottweiler. Esposizione speciale è riservata a levrieri, retriever, piccoli chihuahua e bouledogue francesi.

Per iscrizione si possono avere alla mail expocaninacuneo@gmail.com. Informazioni si possono avere su facebook. Varie son le sponsorizzazioni ed i patrocini, dal Comune, a «C.P.A., Caccia – Pesca – Ambiente», a «Ferrero Casa», al ristorante pizzeria «Jocasta», a «La Botteca di Nick», a «Monge», a «Dog Service»...