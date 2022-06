"Donare è meglio che ricevere": l'associazione "Amici di Lucartigiano" omaggia la memoria di Falcone, Borsellino e Livatino

"Donare è meglio che ricevere". Così, Pietro Di Stefano, siciliano e monregalese d'adozione, presidente dell'associazione "Amici di Lucartigiano - Artisti Decoratori Liberi" Onlus, racconta l'iniziativa che ha coinvolto il team, composto da membri provenienti da tutta Italia, nella realizzazione di due grandi opere pittoriche dedicate a Falcone, Borsellino e Livatino nella scuola di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.

Non semplici "murales", le due creazioni, infatti, sono state realizzate con la spatola e curate nei minimi dettagli, scegliendo con cura i colori per rendere al meglio gli occhi, l'incarnato e le espressioni dei personaggi ritratti.

Per la realizzazione della doppia opera di Porto Empedocle hanno lavorato, insieme a Pietro Di Stefano, Carmelo Iapicone di Varese (segretario associazione), Omar Pedrini di Ascoli Piceno, Massimiliano Porreca di Macerata, Angelo Ancona di Taranto, Pietro di Paolo di Avellino, Marco Blasioli di Chieti, Pasqualino di Stefano, Sergio Rotulo e Elio Trupia di Agrigento (collaboratori locali). Sul posto per fotografare l'opera era presente anche il monregalese Davide Gonella.

"Ci tengo a ringraziare tutto il team che ha reso questa iniziativa possibile" - spiega Di Stefano - "siamo decoratori provenienti da tutta Italia e lavoriamo in grande sinergia. Con opere di queste dimensioni (2x 6,5 metri per Livatino e 6x3 metri per Falcone e Borsellino, ndr), non possiamo permetterci errori. Tutti lavorano all'opera e per fare un buon lavoro ci deve essere alle spalle una grande sintonia".