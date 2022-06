Furgone va a fuoco sull’autostrada Torino-Savona. Illeso il conducente

E’ andato completamente distrutto il furgone che intorno alle 6 di questa mattina (giovedì 1° giugno) ha preso fuoco mentre percorreva l’autostrada A6 Torino-Savona in direzione della Liguria.



Accortosi delle fiamme, l’autista del veicolo è riuscito a portarlo fino all’area di sosta di Priero Ovest, dove i Vigili del Fuoco giunti intanto sul posto dai distaccamenti di Mondovì e Ceva non hanno potuto fare altro che metterne in sicurezza la carcassa.