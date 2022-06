Eccellenti risultati degli allievi del Liceo Musicale di Cuneo al Concorso Giovani Promesse

Continuano gli eccellenti risultati per i ragazzi del liceo musicale Ego Bianchi di Cuneo che hanno partecipato al 2° concorso Giovani Promesse organizzato dall’Associazione Culturale Didattica.Mente Musica con sede legale a Spirano in provincia di Bergamo. Per quanto riguarda la versione on line del concorso, a cui si partecipava con un contributo registrato, nella categoria solisti primo premio assoluto per Nicolò Bertano con la chitarra, seguito dal professor Maurizio Baudino, invitato anche ad esibirsi al concerto finale che si terrà a Bergamo il prossimo 18 giugno.



Sempre per la sezione on line categoria solisti hanno ottenuto un ottimo primo premio, ricevendo anche il primo speciale “Ensamble Locatelli” nella categoria solisti Anna Femorali (classe 4M) e Viola Cora (classe 1M) per il canto. Per la versione in presenza terzo premio per la cantante Ginevra Anghilante della classe 2M. Sono tutte allieve della professoressa Elda Giordana.

Primo premio anche per il saxofonista Aldo Camandona (classe 2M) seguito dalla professoressa Enza Maria Paolino.