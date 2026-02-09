Ceva, l'Open Space raddoppia: giocoleria e musica nel nuovo programma giovani

Oltre agli appuntamenti già annunciati, l’Open Space di via XX Settembre propone due nuove serate, una a febbraio e una a marzo.

Nello specifico, venerdì 20 febbraio, dalle ore 20 alle ore 22, Lucia Fusina di Cascina all’inverso proporrà il laboratorio di giocoleria per bambini “Giocolare che Passione!”.

Venerdì 13 marzo, sempre dalle 20 alle 22, si terrà invece il secondo incontro de “La Musica che Siamo: Costruire testo e musica”, laboratorio di avvicinamento di composizione musicale realizzato in collaborazione con l’Istituto Musicale di Ceva.

Il cartellone dello spazio giovani cebano punta a stimolare la curiosità e la fantasia di bambini e ragazzi, spronandoli a tirare fuori e coltivare le loro passioni.

Si ricorda che le attività sono gratuite e rivolte a bambini e ragazzi dai 9 anni in su. Il laboratorio di giocoleria del 20 febbraio è riservato a bambini fino agli 11 anni di età.