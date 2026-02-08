Iscrizioni scolastiche aperte fino al 14 febbraio: Ceva presenta l’offerta formativa

Sabato 14 febbraio scade il termine ultimo per l’iscrizione agli istituti scolastici di qualsivoglia ordine e grado per l’anno scolastico 2026/2027. Proprio in virtù di questa deadline, e della proiezione verso il prossimo anno scolastico, il Comune di Ceva ricorda che l’offerta delle scuole cittadine è particolarmente ampia e variegata, offrendo infatti servizi che vanno incontro alle esigenze e ai desiderata delle famiglie e progetti capaci di stimolare l’intelligenza, la creatività e le passioni fin dalla più tenera età.

Fin dalla Scuola dell’Infanzia vengono proposte attività legate all’ascolto della lettura, in collaborazione con la Biblioteca civica, e progetti quali “Orto e api…bambini responsabili”, in collaborazione con l’associazione "Ceva nella storia" e con un papà volontario, con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla natura ai suoi ritmi e ai suoi tempi, “Danza educativa”, in collaborazione gratuita con la scuola di danza Doppie Punte di Ceva, e il progetto “Il filo delle parole" per lo sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative.

Le attività progettuali proseguono anche negli altri gradi dell’Istituto, dove, oltre alcurriculum di studi, a bambini, ragazzi e famiglie viene offerta un’ampia proposta in termini di approfondimento e supporto all’istruzione.

Sono infatti ben nove le aree progettuali individuate nel Ptof, il piano triennale dell’offerta formativa. Le aree di intervento sono quasi tutte trasversali, possono quindi essere sviluppate, attraverso differenti gradi di complessità, sia sull’Infanzia, sia sulla Scuola primaria, sia sulla Scuola secondaria di primo grado.

L’area Orientamento ha l’obiettivo di creare una rete fra i tre ordini attraverso progetti di continuità fatto di laboratori, attività simulate e incontri informativi per le famiglie, come gli Open Day. A questo si aggiunge anche un vero e proprio orientamento per scoprire i “talenti” degli studenti che dovranno scegliere la scuola più adatta per il loro futuro, come il progetto “Città dei talenti” in collaborazione con il Cfp di Ceva. Per quanto concerne l’inclusione e il contrasto alla dispersione scolastica l’Istituto aderisce al progetto “Chi sono, cosa mi piace: un viaggio alla scoperta di me stesso e delle mie possibilità” rivolto alla scuola Secondaria e sostenuto dai fondi del Piano Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027. Per questa iniziativa è prevista la collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado e gli enti di formazione del territorio.

L’area Cittadinanza attiva è dedicata all’educazione civica con la finalità di guidare bambini e ragazzi verso una consapevolezza di ciò che significa essere cittadini consapevoli. Le attività proposte riguardano la lotta al bullismo e al cyberbullismo, l’uso consapevole della tecnologia, dei social e degli smartphone. Sui vari ordini di scuola sono attivi progetti sulla sicurezza stradale, sul primo soccorso, sulla legalità e anche di cura, protezione e salvaguardia dell’ambiente.

L’area Storia e cultura locale si avvale di progetti in collaborazione con le varie associazioni storico-culturali presenti sul territorio cebano.

Nell’area Educazione trovano spazio attività rivolte all’affettività, all’empatia e al rispetto grazie al progetto “Diderot”, che offre percorsi didattici, creativi e innovativi. A questo si affianca la collaborazione con l’associazione “Centro gli aquiloni odv” di Ceva.

L’area Biblioteche propone progetti legati alle biblioteche dislocate nei Comuni, per avvicinare bambini e ragazzi alla lettura e alla scoperta di luoghi pubblici fruibili da tutti ad ogni età. In questo ambito si realizzano anche incontri con autori e illustratori di libri per ragazzi.

Nell’area Creatività si sviluppano progetti di ampio respiro come quello legato alla serie di libri “Diario di una schiappa”, che propone ai bambini attività artistiche di disegno e di illustrazione legate a temi educativi importanti, come l’amicizia, il rispetto, l’inclusione.

L’area Sport è un altro ambito di grande crescita per i ragazzi con un valore educativo importante. Qui trovano spazio attività all’aria aperta come le “Miniolimpiadi” di Camerana, campionati studenteschi e d’Istituto, progetti di danza e discipline motorie, atletica e le giornate dedicate agli sport sulla neve con uscite didattiche come la “giornata bianca”.

Per quanto concerne infine l’area Supporto degli apprendimenti, quest’ultima riguarda in particolare la Secondaria di primo grado: si tratta di attività di recupero e potenziamento nelle varie discipline, con uno sguardo attento all’alfabetizzazione in italiano L2, all’insegnamento delle nozioni di base della lingua latina, in previsione della scelta della Scuola Secondaria di secondo grado, ma anche corsi per il conseguimento delle certificazioni Delf in francese e Ket di inglese.

Oltre all’aspetto formativo, è opportuno ricordare i servizi offerti alle famiglie, non meno importanti e assolutamente non accessori rispetto alle lezioni, ma anzi di fondamentale supporto allo svolgimento dell’attività scolastica.

La Scuola dell’infanzia dispone infatti di una mensa interna, la Primaria e la Secondaria di primo grado, invece, come già ricordato in altre occasioni, hanno il servizio mensa in piazza Don Bado. In entrambi i casi la ristorazione scolastica è erogata dal CFP Cemon ela scelta ha messo al primo posto gli interessi degli alunni, privilegiando la qualità e la varietà dei menù, con grande attenzione alle esigenze dei singoli e all’aspetto nutrizionale ed educativo della mensa, e la comodità di accesso al servizio stesso.

“Ricordiamo a tutte le famiglie che il 14 febbraio si chiude la finestra per le iscrizioni scolastiche – ricorda l’assessora all’Istruzione, Laura Amerio –. Come Amministrazione comunale non solo auspichiamo, ma confidiamo che le famiglie continuino a scegliere i plessi cebani, dove dirigenti e insegnanti si impegnano con grande dedizione per offrire un’assistenza e un’istruzione complete ai nostri bambini e ragazzi. I progetti, ma anche la grande partecipazione alla vita cittadina, come abbiamo visto nel Giorno della Memoria e in occasione della visita del principe Alberto II di Monaco, stimolano nei più giovani la curiosità e l’interesse per il mondo che li circonda, fondamentale per il loro futuro. Inoltre, i servizi erogati nell’ambito scolastico sono appositamente pensati per le esigenze di bambini e famiglie, affinché la scuola non sia solo lezione frontale, ma anche supporto al nucleo famigliare e, per i più giovani, momento di confronto, crescita e, perché no, talvolta anche di divertimento.”

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per la Scuola dell’Infanzia è prevista un’iscrizione cartacea. I genitori potranno scaricare il modulo di iscrizione, o la conferma di iscrizione per gli alunni già frequentanti, sul sito www.icmomigliano.edu.it. Le domande di iscrizione dei nuovi alunni dovranno essere consegnate all’ufficio di segreteria tramite appuntamento al numero 0174/701466 (orario segreteria: dal lunedì al venerdì ore 7.30 - 8.30 e ore 11 - 13, pomeriggio lunedì e giovedì ore 14 - 16). Le conferme di iscrizione degli alunni già frequentanti dovranno essere consegnate alle insegnanti di sezione presso ogni singola Scuola dell’Infanzia.

La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado prevedono invece un’iscrizione online tramite il sito https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/iscrizioni . L’ufficio di segreteria è a disposizione delle famiglie che hanno bisogno di assistenza sempre previo appuntamento al numero 0174/701466 negli orari di cui sopra.

Per quanto concerne invece la Scuola Secondaria di II grado (scuola superiore) o Centro Formazione Professionale (C.F.P.), l’iscrizione alla prima classe è da effettuarsi online sempre al link https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/iscrizioni (per informazioni rivolgersi alla scuola superiore prescelta o al C.F.P).

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2026 e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2027 (anticipatari). L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è subordinata alla disponibilità di posti e secondo le modalità indicate dal Regolamento d’Istituto. Hanno precedenza i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31/12/2026. I criteri di precedenza per l’ammissione alla frequenza sono pubblicati sul sito web www.icmomigliano.edu.it .

Per quanto afferisce alla scuola primaria, sono obbligati all’iscrizione e alla frequenza i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31/12/2026 e possono essere iscritti anche i bambini che li compiono entro il 30 aprile 2027.

Le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado sono rivolte agli alunni delle classi 5° della primaria e le iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado sono rivolte agli studenti delle classi 3° della secondaria di primo grado.