"Vignette da incorniciare": a Cuneo la mostra di Danilo Paparelli

L'ultima iniziativa di Danilo Paparelli è una mostra di vignette insolita e curiosa. Nata tempo fa da un invito estemporaneo dell'amico corniciaio Gilberto Piumatto nel voler realizzare un'esposizione nel suo atelier di via XX Settembre 23/c di Cuneo, è stata prontamente accettata dal disegnatore satirico così che dal 6 al 25 giugno si potranno ammirare le sue opere esposte nelle vetrine del negozio.

"Ho accettato con entusiasmo questa proposta, anche perché è uno spazio decisamente insolito per me, dopo aver realizzato le mie ultime mostre all'interno dei musei e spazi istituzionali - precisa Paparelli - e poi perché a pensarci bene non m'è mai capitato di avere vignette in visione al pubblico per 24 ore consecutive, sia di giorno che di notte".

I disegni in questione sono stati selezionati dalle oltre 12.000 vignette prodotte negli anni e spaziano su vari temi: dai grandi maestri dell'arte contemporanea alle tavole sui personaggi del mondo dello spettacolo, musicale, letterario, sportivo.

"Nel mio negozio ospito molte esposizione di arte antica, stampe ed acquerelli, ma anche incisioni ed acqueforti di artisti contemporanei - precisa Piumatto - non mi era mai capitato di trattare disegni satirici e devo dire che l'idea di vedere come reagirà il pubblico m'incuriosisce non poco".

Il negozio ubicato in pieno centro cittadino all'interno di un'isola pedonale, potrà essere la meta per una visita di chi vorrà osservare i disegni in versione originale ma anche per ritagliarsi qualche minuto di buonumore.

Ovviamente anche di notte.

"Vignette da incorniciare" mostra di vignette satiriche di Danilo Paparelli c/o Piumatto Cornici . Via XX Settembre 23/c. Cuneo - Orario: h 24