Beinette in campo a favore dell'ambiente con "Spazzamondo"

Anche quest'anno Beinette è tra i comuni della Granda che hanno aderito all'iniziativa "Spazzamondo", promossa da Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica.

"Sono molto contenta che abbia partecipato anche la scuola" - spiega l'assessore all'ambiente Iosi Macagno - "E' necessario che passi il messaggio che anche i ragazzi possono dare il buon esempio, occupandosi della "cosa pubblica". Consegnando i kit ai più giovani ho detto loro che ciò che stavano facendo era molto importante: un ottimo esempio per anche per gli adulti che, soprattutto dopo la pandemia, sono spesso troppo di fretta per dedicarsi ad azioni come questa. Grazie, a tutti i cittadini per aver partecipato".