Il comparto agricolo appeso ad un “clik” che non funziona da mesi: zero flussi, zero raccolta

“La situazione dei flussi stagionali dei lavoratori non comunitari è a dir poco imbarazzante: il Ministero dell'interno ha sospeso il programma operativo dei flussi dal 22 aprile al 10 maggio per un aggiornamento informatico, ma in realtà il programma non è mai stato riavviato”.

Non usa giri di parole Monica Ciaburro - deputato di Fratelli d'Italia e segretario della Commissione agricoltura a Montecitorio - commenta quanto sta accadendo nel comparto agricolo, con aziende che rischiano di perdere il raccolto di un’intera annata, per colpa di un guasto delle piattaforma informatica che smista e gestisce i flussi, tra domande ed offerta.

“Dalla data di presentazione delle domande - precisa l’onorevole cuneese - per il decreto flussi, ossia il primo febbraio, alla sospensione del programma gli uffici preposti non hanno toccato una pratica, con la conseguenza che l'intero sistema si è bloccato ed ora le attività agricole del territorio, non hanno la manodopera necessaria e rischiano di dover buttar via prodotti e guadagni".

Per capire meglio le difficoltà del settore agricolo, Ciaburro ha incontrato alcuni imprenditori della Granda e i rappresentanti della Coldiretti.

“In un'importante occasione di confronto con l'amico Guido Crosetto ho avuto modo di toccare con mano la portata di questo fallimento targato Lamorgese, ministro degli Interni”.

E su Twitter anche l’imprenditore cuneese - nonché fondatore di Fratelli d’Italia - Crosetto ha ripreso il tema dei flussi bloccati: “Per un problema informatico al Ministero dell’Interno è bloccato il decreto flussi e quindi si rischia di non poter raccogliere la frutta! Un problema informatico che pare non riescano a risolvere”, ha ironizzato