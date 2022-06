Dronero: che successo la Fiera degli Acciugai! Un concerto d'apertura, venerdì 3 giugno, che ha saputo davvero essere grande festa di piazza. Sabato 4 e domenica 5 giugno oltre cento gli spazi ritagliati per gli storici acciugai, il cibo e i prodotti d’eccellenza, ma anche per uno street food che ha unito Laigueglia, La Spezia e Dronero in una sola piazza. Inoltre, tavole rotonde partecipate: quel raccontare la storia e guardare al futuro del territorio delle Terre del Monviso.



Migliaia le persone hanno scelto il tradizionale evento che ha saputo “ritornare” con un forte significato ed una importante proposta fieristica, formativa, artistica e di visione territoriale.



Tantissimi a collaborare ad una visione di promozione territoriale e commercio di vicinato: Distretto Diffuso del Commercio di Dronero e Valle Maira, Unione Montana Valle Maira, Terres Monviso, ATL del cuneese, Consorzio Valle Maira e Il Bottegone (associazione commercianti ed esercenti di Dronero e Valle Maira), alla giovanissima Pro Loco che ha presidiato la piazza, trovando l’occasione per fare gruppo e formarsi, ed i dipendenti comunali.



La Fondazione Amleto Bertoni per l’organizzazione puntuale, i volontari della Protezione Civile e delle varie associazioni (droneresi e non) che hanno coperto oltre 60 ore di manifestazione per controllare varchi, vie, piazze. Inoltre, dai vigili del Fuoco, la Croce Rossa e i Carabinieri; dalle ssociazioni culturali, alla Banda Città di Dronero, agli Istituti e ai Musei di Dronero e di Valle, ai singoli capaci di fare rete e offrire uno spaccato della Valle Maira inedito e da scoprire.



Gli sponsor privati - le banche Banca di Caraglio e Cassa di Risparmio di Savigliano - che hanno voluto accompagnare il ritorno alla festa di piazza.



"Ripenso a qualche mese fa, ai dubbi che tutti avevamo - commenta il sindaco di Dronero Mauro Astesano - dubbi legati alla pandemia, dubbi che nascevano dalla difficoltà di pensare e realizzare la fiera degli acciugai tenendo conto di tutte le nuove disposizioni legate alla sicurezza, dubbi anche legati al pensiero di come avrebbe reagito la gente dopo questi due anni difficili. Poi penso a questi tre giorni, a tutte le persone che ho incontrato, che abbiamo incontrato; penso alle vie piene di gente, alle piazze colorate e piene di bambini e famiglie felici, penso ai profumi, penso a tutti i banchetti e agli stand, ai negozi di Dronero che con fantasia hanno fatto loro il tema delle acciughe; penso alle tavolate di amici che mangiano in allegria, penso alla musica che ha fatto danzare di notte e di giorno, penso allo spettacolo di sabato, a tutte le iniziative del programma. Che dire? Bellissimo! Bello anche passeggiare sui ponti in mezzo a tanta gente, era una scommessa non facile ma è stata apprezzata. Penso soprattutto a tutti quelli che hanno permesso che la festa fosse una così bella festa. Tanti, tantissimi in ruoli diversi vorrei citarli tutti ma il timore di dimenticarne qualcuno è tanto, quindi permettetemi di dire solo un grazie collettivo. Dronero è bellissima e, oggi, grazie all’impegno e alla meravigliosa energia di tanti, tantissimi è diventata ancora più bella".