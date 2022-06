Amministrative Mondovì, il candidato sindaco Luca Robaldo (Patto Civico): "La forza dei giovani è quella della città" [VIDEO]

"La forza dei giovani è quella di Mondovì" - così Luca Robaldo, assessore uscente all'istruzione e alle politiche giovanili, candidato sindaco del Patto Civico per le amministrative del 12 giugno, presenta i progetti che la sua coalizione per i monregalesi.

Nuovi spazi aggregativi, a Piazza e a Breo, luoghi pensati dai giovani per i giovani, ma non solo: un'aula all'aperto a parco Europa, in risposta anche a un crescente bisogno di attività all'aperto per le scuole, esigenza molto sentita dopo il periodo pandemico.

"I giovani non hanno bisogno di prediche, ci sono sempre stati per la città" - spiega Robaldo - "ho avuto modo di vederlo nel corso dei cinque anni, che si stanno concludendo, come assessore alle politiche giovanili. Dobbiamo, però, dare loro spazi e centri di aggregazione, luoghi da loro progettati e in cui si possano riconoscere. Abbiamo questa idea per il secondo piano del complesso delle ex Orfane di Piazza e a Breo nell'ala mercatale, progetti per cui ci sono già le risorse. Pensiamo poi ad un'aula all'aperto a parco Europa e a sostegni diretti alle iniziative anche dei privati per attività dedicate ai giovani, coinvolgendo il settore del turismo e del commercio.

Come Patto Civico vogliamo lavorare con i giovani per il futuro della città. Forza giovani, perché la forza dei giovani è quella di Mondovì".

Luca Robaldo, 36 anni, assessore uscente della Giunta Adriano, che in questi anni si è occupato in particolare di Scuola, istruzione, Sport e SmartCity, è sostenuto da: Civicittà, Mondonuova, Lista Adriano Mondovivila, Mondovì al Centro, Mondovì Cresce con Luca Robaldo, Mondovì in Movimento, Mondovì protagonista con Robaldo sindaco, Mondovì unita con Luca Robaldo.

