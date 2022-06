Cuneo: il Comune lancia ufficialmente il progetto URBACT NTPI

È stato sottoscritto ieri, martedì 7 giugno, alla Casa della Sostenibilità, il “Manifesto per la sostenibilità ambientale dei settori culturale, artistico, sportivo e ambientale cuneesi”, evento ufficiale di lancio del progetto URBACT NTPI, nell’ambito del quale la Città di Cuneo sta lavorando, assieme ad ANCI e ad altre sei città italiane, per coinvolgere il mondo della cultura nel contrasto al cambiamento climatico su scala locale.



Il percorso partecipato è stato portato avanti in modo sinergico dall'Amministrazione Comunale insieme alle realtà private e del terzo settore (associazioni culturali, sportive, ambientaliste, fondazioni, APS, imprese sociali, ecc.) attive nella Città, riunite nell'ULG (URBACT Local Group).



La firma del documento da parte delle organizzazioni si è tenuto in coda all’incontro con Laura Marchini di AMAT-MI (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio di Milano) su Sostenibilità Green e Eventi Sportivi, organizzato dall’Ufficio Sport comunale per riflettere con professionisti del settore in materia di organizzazione di grandi eventi sportivi.



Hanno sottoscritto il documento le seguenti realtà: Associazione Art.ur, Associazione Comitato Cuneo Illuminata, A.S.D. Cuneoginnastica, A.S.D. Cuneo Padel e Sport, Associazione Fiab Cuneo Bicingiro, Associazione Great Innova, Associazione Ideagorà, Associazione noau | officina culturale, A.S.D. Oratorio San Paolo Cuneo, Associazione Origami, Associazione Sportiva Dilettantistica Il Podio, Associazione Zaratan, Circolo Legambiente Cuneo, Compagnia Il Melarancio, Comune di Cuneo, Consulta Giovanile Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Itur Società Cooperativa, LIPU Onlus - Sezione Cuneo, Parco fluviale Gesso e Stura.



Il Manifesto è stato elaborato nel mese di aprile 2022 dalle organizzazioni facenti parte dell’ULG di Cuneo, durante una giornata di co-progettazione. Ricordiamo che, sottoscrivendo il Manifesto, ogni organizzazione si impegna a perseguire il raggiungimento di obiettivi condivisi di sostenibilità attraverso la propria attività pubblica, a cui applicherà, secondo le proprie possibilità, i criteri descritti dal Manifesto.



La partecipazione all’ULG e l’adesione al Manifesto è aperta e libera ed in ogni momento nuove organizzazioni possono richiedere di essere incluse nel processo.