Cadono calcinacci dal cornicione di una palazzina a Demonte

Intervento dei vigili del fuoco a Demonte per la caduta di calcinacci da una palazzina in via Martiri della Libertà. Lo spigolo di un cornicione decorativo dell'abitazione si è staccato finendo sul marciapiede e su parte della strada attraversata da veicoli. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 16,30 di oggi, mercoledì 8 giugno.

In loco è intervenuta la seconda partenza da Cuneo con un mezzo tridimensionale (che viene utilizzato per interventi in quota). La zona è stata messa in sicurezza. Nessuna persona è stata coinvolta.