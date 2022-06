Costole rotte per un giovane nella notte di Hallowen, alla sbarra il presunto aggressore

A. G. è accusato davanti al Tribunale di Cuneo per lesioni aggravate ai danni di un giovane che insieme a due amici aveva deciso di trascorrere la serata di Halloween del 2019 in un locale di Vignolo. L’imputato venne riconosciuto da alcuni testimoni come il presunto aggressore. Con lui si presumeva essere coinvolto anche un altro soggetto, la cui posizione venne in seguito stralciata.



Nel corso dell’udienza ha testimoniato un accompagnatore del ragazzo picchiato: “Al locale quei due avevano già fatto 'casino'. Mentre stavo parlando col mio amico, poi vittima dell’aggressione, uno dei due ci passò di fianco e gli tirò una spallata. A fine serata uscimmo dal bar, i due ci ripassarono davanti. Uno dei due diede al mio amico una manata sulla faccia. Io volevo portarlo via in macchina, ma lui aveva la bicicletta e voleva prenderla. L’altro ragazzo che era con noi l’ha accompagnato a recuperare la bici quando entrambi sono stati aggrediti. Il mio amico è stato buttato a terra e preso a calci”.



L’altro amico, come ha riferito al giudice, riconobbe A.G. come colui che avrebbe sferrato il calcio. Il giovane rimediò alcune fratture alle costole e contusioni multiple al tronco, per una prognosi superiore ai 40 giorni.



L’8 settembre la conclusione del processo.