Cuneo: un successo il primo "Caffè d'arte" dell'associazione Rigenerazione

Ieri, mercoledì 8 giugno, si è svolto, con la partecipazione di un folto pubblico, il primo appuntamento dell’iniziativa “Caffè d’arte” ideata dall’Associazione Culturale Rigenerazione presso il Dèco in Contrada Mondovì 2 a Cuneo.



Il primo appuntamento, a cui hanno partecipato oltre 20 persone, è stato sull’artista Raffaello. Si è scelto questo noto pittore in occasione delle tante celebrazioni che si sono svolte in Italia e all’estero per ricordare i 500 anni dalla sua morte.



L’evento si è caratterizzato non come una conferenza ma come un’occasione di dialogo sul grande artista del Rinascimento fra appassionati e curiosi d’arte.



Un relatore ha dato alcuni accenni sul suo lavoro e sulla sua vita dell’artista e poi tutti hanno condiviso idee personali, esperienze emotive nel vedere le sue opere duranti i viaggi, riflessioni ed emozioni che il lavoro di questo geniale artista ha suscitato in tutti.



Siamo lieti di comunicarvi che il prossimo appuntamento sarà a Settembre. Come artista di riferimento e su cui si dialogherà sarà Vincent Van Gogh, uno degli artisti che con le sue opere e la sua vita ha emozionato più di tutti il Novecento.