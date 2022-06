A Cuneo “Viaggio nella storia della musica napoletana rivisitata da aspiranti e praticanti meridionali”

Lunedì 6 giugno 2022 si è svolto presso il Teatro Toselli di Cuneo una serata a fini benefici organizzata dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Cuneo a favore della Associazione LILT provinciale.



Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo, ha promosso ed organizzato il concerto intitolato “Viaggio nella storia della musica napoletana rivisitata da aspiranti e praticanti meridionali”, eseguito dal complesso “Versosud”.



L’evento ampiamente partecipato dai Concittadini Cuneesi e non solo, ha consentito la raccolta di circa 2.500 Euro per finanziare le importanti attività che la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT) attua sul nostro territorio.Questo momento musicale è stato l’occasione per festeggiare il “primo centenario” dell’associazione.



La Lilt infatti nasce nel 1922 quale Ente Morale, un istituto filantropico che inizialmente versava dei contributi ai pazienti del mezzogiorno d’Italia per aiutarli nelle cure mediche che nel settentrione d’Italia erano già più diffusamente erogate alla popolazione. Nel decennio 1930/40 si impegnò nella creazione dei centri tumori provinciali e agevolò la diffusione delle prime cure alla cobalto-terapia, dagli anni ’50 del novecento al oggi, ha avuto un ruolo determinate nella prevenzione in campo tumorale e nell’assistenza ad ampio spettro nel settore delle malattie oncologiche.



Oggi la Lilt Italia conta 106 Associazioni Provinciali che si occupano di prevenzione, ricerca ed assistenza in questa materia con l’organizzazione di numerose iniziative di sensibilizzazione non solo verso la cura ma ancor più verso la prevenzione.



Da segnalare la gradita partecipazione all’Evento dei Presidenti dei Collegi Geometri di tutte le Provincie della Regione Campania e di Mondovì che hanno convintamente appoggiato l’iniziativa del Collegio di Cuneo e contribuito alla causa in modo concreto.