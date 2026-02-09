 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 09 febbraio 2026, 17:39

"Prestazione occasionale" arriva a Villanova Mondovì: la commedia premiata della Compagnia degli Stornati

Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 20,45 al Teatro Garelli. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

La Compagnia degli Stornati

La Compagnia degli Stornati

Sabato 14 febbraio, alle ore 20,45, presso il Teatro Civico “Federico Garelli” di Villanova Mondovì, in via del Teatro n°5, la “Compagnia degli Stornati” presenta la commedia brillante in due atti “Prestazione occasionale” di Francesco Brandi che ha vinto il premio “Achille Campanile 2017”. La storia è quella di quattro amici sulla quarantina, che si ritrovano a passare un weekend nella casa al mare di Lisa, per aiutarla con dei piccoli lavoretti; in realtà questa è solo una scusa che la donna ha inventato per poter far loro una proposta “indecente”.

Il testo tratta anche temi importanti come quello dell’essere genitori, della ricerca di un figlio a tutti i costi, del saper dire “ti amo” ed anche del saper dire “non ti amo più”.

Un testo terribilmente moderno, attuale, che porta il pubblico a riconoscersi nei protagonisti ed a ridere (e commuoversi) delle loro (dis)avventure.

L’ingresso è libero e gratuito, previa prenotazione al sottonotato link: https://www.eventbrite.it/e/prestazione-occasionale-tickets-1981450490757 

La prenotazione è altresì possibile inviando un messaggio whatsapp al numero 3276172990 (Marta).

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium