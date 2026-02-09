"Prestazione occasionale" arriva a Villanova Mondovì: la commedia premiata della Compagnia degli Stornati

Sabato 14 febbraio, alle ore 20,45, presso il Teatro Civico “Federico Garelli” di Villanova Mondovì, in via del Teatro n°5, la “Compagnia degli Stornati” presenta la commedia brillante in due atti “Prestazione occasionale” di Francesco Brandi che ha vinto il premio “Achille Campanile 2017”. La storia è quella di quattro amici sulla quarantina, che si ritrovano a passare un weekend nella casa al mare di Lisa, per aiutarla con dei piccoli lavoretti; in realtà questa è solo una scusa che la donna ha inventato per poter far loro una proposta “indecente”.

Il testo tratta anche temi importanti come quello dell’essere genitori, della ricerca di un figlio a tutti i costi, del saper dire “ti amo” ed anche del saper dire “non ti amo più”.

Un testo terribilmente moderno, attuale, che porta il pubblico a riconoscersi nei protagonisti ed a ridere (e commuoversi) delle loro (dis)avventure.

L’ingresso è libero e gratuito, previa prenotazione al sottonotato link: https://www.eventbrite.it/e/prestazione-occasionale-tickets-1981450490757

La prenotazione è altresì possibile inviando un messaggio whatsapp al numero 3276172990 (Marta).