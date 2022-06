Nuova sede per l'Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo e la Società Corale Città di Cuneo.

L'inaugurazione dei nuovi locali è prevista per sabato 18 giugno, a partire dalle ore 15,30, in via Santo Stefano da Cuneo, 9, ovviamente a Cuneo.

Sarà una giornata ricca di eventi, grazie al laboratorio creativo per bambini Ecoshaker, ma anche il Drum Circle ed alcune esibizioni del Coro. Il programma si chiuderà con un rinfresco.

L'evento è aperto a tutti.