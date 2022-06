Consegnate le benemerenze dell'Avis Ceva

Successo di pubblico a Ceva, lo scorso sabato 11 giugno, per Pro loco in Festa, evento durante il quale l'Avis ha offerto intrattenimento e consegnato le benemerenze ai propri donatori.

"Abbiamo deciso di cambiare formula, rispetto agli anni passati, ed invece di consegnare le benemerenze all'oratorio, abbiamo scelto di farlo in mezzo alla gente, con l'intento di promuovere contestualmente le attività della nostra associazione" - spiega il presidente Fabio Mottinelli -, e farlo insieme alle Pro Loco in festa è stata una scelta vincente. Sono state molte le persone che si sono avvicinate per chiedere informazioni ed hanno espresso la volontà di aderire per diventare donatori di sangue".

All'evento ha partecipato anche il presidente dell'associazione Amami, che raccoglie i malati di anemia mediterranea, Andrea Valentino Tetto, - "Grazie per il dono periodico e continuativo che ci fate, - ha detto ai presenti - in questi due anni, non ci avete abbandonati e avete vinto la paura, continuando a donare. Abbiamo bisogno di giovani, di nuovi donatori".

Hanno partecipato, sottolineando l'importanza della donazione di sangue, anche il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone ed il senato Mino Tarocco.

L'associazione ha premiato con le seguenti medaglie: 26 di rame per 8 donazioni, 26 di argento per 15 donazioni , 18 di argento placcato oro per 25 donazioni, 10 d'oro per 50 donazioni, 6 d'oro con rubino per le 75 donazioni, 3 d'oro con smeraldo per le 100 donazioni, 3 oro con diamante per le 125 donazioni.

"Contestualmente alle medaglie abbiamo dato il benvenuto a 3 nuovi donatori che hanno deciso di unirsi alla famiglia avisina." - conclude Mottinelli - "Il 14 giugno si celebra la Giornata Mondiale del donatore di sangue e noi abbiamo deciso di festeggiare in mezzo alla gente premiando i nostri donatori e spiegando cosa facciamo".

L’Avis di Ceva invita chi volesse diventare donatore a contattare l’associazione attraverso i seguenti canali: tel 327.1479903, anche tramite WhatsApp – ceva.comunale@avis.it – pagina Facebook Avis Ceva e pagina Instagram.