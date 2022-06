Festival della musica a Bra: "Un successo che moltiplica la vita!"

Si son da poco spenti i riflettori accesi al Teatro Politeama Boglione di Bra per una vera e propria maratona musicale che ha visto la presenza di oltre 200 orchestrali caratterizzare un evento di caratura nazionale: il festival della musica con l'Accademia Suzuki Talent Center Torino, salita sul palcoscenico al fianco del gruppo comunale dell’Associazione Italiana Donatori di Organi, da tempo impegnato in progetti a carattere sociale per promuovere la donazione di organi, tessuti e cellule.



"Ancora una volta abbiamo centrato il bersaglio regalando alla città di Bra un evento culturale di grandissima levatura, offrendo cultura e informazione quale occasione utile a chiarire dubbi e perplessità per un'azione che ha portato i tanti dei presenti a una scelta generosa, altruista, d'amore, ma soprattutto consapevole", dice il presidente Gianfranco Vergnano, da anni impegnato in una causa d'indubbio vantaggio comunitario.



"E’ stata una giornata, quella di domenica 12 giugno, impegnativa e faticosa, un'autentica maratona musicale, ma in casa Aido la squadra dei tanti volontari che compongono la realtà braidese ha ben chiara l'importanza della mission associativa necessaria a raccogliere nuove adesioni e i tanti nuovi atti olografi arrivati nel contesto del festival della musica sono un premio per gli sforzi fatti, un autentico successo che moltiplica la vita", dice il vicepresidente vicario Sergio Provera.



"Al di là della grande partecipazione e presenza di pubblico, da tempo abbiamo compreso che solo facendo rete e sinergia si ottengono risultati desiderati e attesi. E in questa occasione la capacità, la professionalità, la disponibilità dell'Accademia Suzuki Talent Center di Torino capitanata da Liviana Pittau, il 'gancio' Mauro Tibaldi che ha fatto da trait d'union e promoter dell'iniziativa e la rinnovata disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Bra, in quest'occasione rappresentata dal sindaco Gianni Fogliato e dall’assessore Luciano Messa, ha consentito di ottenere il massimo andando al di là delle più rosee previsioni, ridando così una speranza di vita ai tanti pazienti in lista d'attesa per un trapianto per un'esperienza indubbiamente da ripetere", conclude soddisfatto Vergnano.