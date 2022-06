Mondovì, elezioni: la top 30 dei candidati consiglieri più votati

Il più votato alle amministrative 2022 nel comune di Mondovì è stato Alessandro Terreno (Mondonuova, 355 preferenze), seguito da Elio Tomatis (Mondonuova), presidente del consiglio uscente che ha ottenuto un +13 rispetto alla tornata amministrativa precedente (322), chiudono la top 5 i consiglieri uscenti Maurizio Ippoliti 253 (Mondovivila, +83 rispetto al 2017), Roberto Ganzinelli 202 (Mondonuova) e Laura Barello (Mondovì protagonista) che sedeva in opposizione e che ha ottenuto 190 suffragi personali (-32 rispetto al 2017).

Di seguito vi proponiamo la "classifica" dei 30 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: Erika Chiecchio 179 (Mondovì in Movimento), Alberto Rabbia 170 (Mondovì al centro), Marco Bellocchio 158 (Mondovì protagonista), Giampiero Caramello 153(Forza Italia), Maria Cristina Gasco 144(Mondovì in movimento), Francesca Bertazzoli 140 (Mondovì protagonista), Mario Bovetti 137 (Civicittà), Davide Blengini 127 (Mondovì cresce), Rocco Pulitanò 122 (Fratelli d'Italia), Vilma Revelli 120 (Mondonuova), Gianfranco Cilia 119 (Ideali in comune), Cecilia Rizzola 117 (Mondonuova), Gianni Mansuino 112 (Mondovì protagonista), Laura Gasco 112 (PD), Guido Bessone 105 (Mondovì al centro), Angela Boetti 105 (Ideali in comune), Enrico Priale 103 (Mondovì al centro), Claudio Sarotto 103 (Fratelli d'Italia), Gabriele Campora 97 (Mondovì in movimento), Elena Merlatti 96 (Mondonuova), Giuseppe Maurizio Arduino 95 (PD), Davide Oreglia 94 (Lista civica per Ferreri), Luca Pione 93 (PD), Maria Giuseppina Dadone 87 (Forza Italia).

LISTE