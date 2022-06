Zonta club Saluzzo, nuova presidente e nuovo direttivo

Cambio al vertice del club Zonta Saluzzo. La presidente Anna Maria Gavatorta, dopo 4 anni di mandato, ha passato il ruolo a Tiziana Somà che sarà in carica per il prossimo biennio, con il nuovo direttivo.

La cerimonia è avvenuta venerdì scorso al ristorante Le Quattro stagioni d’Italia, in una serata che ha chiuso l’anno sociale sull’elenco di iniziative messe in campo, durante il mandato della past president e sull’imperativo del club di essere presente dove la comunità ha bisogno.

Tra le realizzazioni: la stanza di accoglienza per le donne vittime di violenza nella Stazione dei Carabinieri di Saluzzo, i pc per le scuole, il sollevatore al Tapparelli, donazioni all’ ospedale, i service contro i matrimoni precoci, il mercatino grazie a cui è stato realizzato un video (con la collaborazione di Pietro Battisti) sulla prevenzione del tumore al seno, messaggio rivolto alle ragazze e alle donne che sarà donato alla Lilt e alle scuole per la divulgazione.

In elenco anche il contributo per la Diapsi, il premio studio YWPA a due studentesse del liceo Bodoni e la raccolta fondi per donne e bambini dell’Ucraina.

Tiziana Somà, entrata nel sodalizio saluzzese dal 2019, imprenditrice nel settore parrucche e capelli, madre di tre figli, già vice presidente di Movimento Donna Impresa Confartigianato Cuneo, si è detta onorata della fiducia accordatale "Ho accettato la sfida con entusiasmo, per svolgere un servizio allo Zonta perché credo nei suoi valori. Con l’aiuto di tutte le socie cercheremo di dare continuità al lavoro sin qui svolto.

Auspico che lo Zonta possa continuare ad avere il supporto delle Istituzioni, così da rendere maggiormente efficaci i progetti che si andranno ad intraprendere a livello locale, rivolti soprattutto alle giovani donne nel garantire loro istruzione, studio, lavoro, e cura".

Con lei nel nuovo direttivo sono: la vice presidente Alessandra Piano, la tesoriera Roberta Arrò, la segretaria Daniela Contin e le consigliere: Alessandra Rinaudo, Greta Fiandino, Elena Bano, Andreina Vignolo.

Presenti alla serata autorità militari, il Capitano della Compagnia di Saluzzo Davide Basso e il comandante di Stazione Fabrizio Giordano, Daniela Minetti Presidente Confartigianato Cuneo zona di Saluzzo, Emanuela Corti volontaria Croce Verde Saluzzo, Silvia Cavallero assessore al Comune di Manta e property manager del Castello della Manta, le assessore del comune di Saluzzo Attilia Gullino e Francesca Neberti, la presidente Lina Gianmusso Fontana e socie del club Zonta Cuneo.