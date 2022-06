Giro d'Italia Giovani Under 23: ecco le strade chiuse a Borgo San Dalmazzo

Nella giornata di venerdì 17 giugno, il Comune di Borgo San Dalmazzo sarà interessato dal passaggio della 6^ tappa del Giro d'Italia Giovani Under 23.



Il tracciato di gara prevede il transito dei corridori sul seguente tracciato: Via Fontanelle, Via Boves, Via Vittorio Veneto, Largo Argentera, Via Lovera, Corso Mazzini, Via Caduti delle Alpi Apuane, Via Cavour (strada provinciale 23) con direzione Vignolo.



Il passaggio è previsto dalle ore 14 alle ore 15 circa con divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli sul percorso di gara.



Per maggiori informazioni: https://www.giroditaliau23.it/