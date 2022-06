Certificato medico in scadenza per il porto d'armi? Ecco come rinnovarlo

Rinnovo certificazione medica per i detentori di armi: il 30 giugno 2022 cesserà lo stato di emergenza sanitaria che ha comportato la proroga della scadenza di validità dei titoli di polizia ai fini della detenzione sino a tale data.

Pertanto, in ottemperanza al Decreto Legislativo n.104/2018, i “meri detentori” di armi devono presentare uno nuovo certificato medico legale che attesti il possesso dei necessari requisiti psico-fisici, nel caso siano trascorsi cinque anni dall’ultima certificazione sanitaria.

La documentazione deve essere presentata direttamente allo Sportello Porto d’Armi della Questura o presso le Stazioni dei Carabinieri dove le armi sono state denunciate, in alternativa potrà essere inviata anche tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che i possessori di licenza di porto d’armi in corso di validità sono autorizzati alla detenzione solo nel periodo di validità del titolo.

Invece, se alla scadenza del porto d’armi non si è più interessati al rinnovo del titolo, ma si intende comunque detenere le armi, dovrà essere in ogni caso presentata una nuova certificazione medica che sarà rinnovata con cadenza quinquennale. Si precisa che qualora venga meno l’interesse alla detenzione di armi o in mancanza dei prescritti requisiti di idoneità psico-fisica, le stesse potranno essere cedute a terzi, muniti di titolo, o versate ad un ufficio di Polizia/Stazione dei Carabinieri, per la successiva rottamazione.

La Questura invita coloro che debbano adempiere a tale obbligo a provvedere nel più breve tempo possibile, onde evitare di incorrere nella procedura di diffida che, in caso di mancata presentazione del certificato medico, comporterà il ritiro delle armi detenute con contestuale segnalazione alla Prefettura per l’applicazione del provvedimento di divieto di detenzione delle armi.

L’indirizzo p.e.c. della Questura a cui inviare la suddetta certificazione è il seguente: ammin.quest.cn@pecps.poliziadistato.it